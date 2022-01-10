Таллин, 11 января, 2022, 01:42 — ИА Регнум. В Эстонии из-за отказа пройти вакцинацию от COVID-19 уволили 34 сотрудника Департамента полиции и погранохраны. Об этом со ссылкой на главу отдела кадров департамента Катре Лоо 10 января сообщает газета Postimees.

ИА REGNUM Эстония

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По словам Лоо, уволенные сотрудники работали в различных отделениях департамента по всей Эстонии. На их должности в случае необходимости будут наняты новые работники.

Катре Лоо «Ряд сотрудников, получивших первоначальную юридическую защиту до 7 января 2022 года, подали новое заявление о предоставлении первоначальной юридической защиты, и департамент не уволит их без судебного решения».

Напомним, в ноябре требование руководства ведомства об обязательной вакцинации оспорили в суде более 50 сотрудников департамента полиции и погранохраны.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно вступившим в силу в декабре требованиям к работникам частного сектора Латвии, очная работа в нём возможна только при наличии ковид-сертификата.

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