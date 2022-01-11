Курган, , 01:41 — REGNUM Запущен новый субсидированный авиарейс Курган — Сургут. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Аэропорт «Курган» Семён Гончаров

Рейсы выполняет авиакомпания «ЮТэйр» на самолёте АТР — 72 на 70 пассажиров. Загрузка первого рейса — 86%. Периодичность полётов — два раза в неделю.

Федеральным агентством воздушного транспорта совместно с правительством Курганской области принято решение в 2022 году организовать субсидированные авиарейсы из Кургана до Санкт-Петербурга, Сочи и Сургута. На лето также планируется запустить рейс Курган — Симферополь.

Отмечается, что доля софинансирования Курганской области в субсидиях авиаперевозчикам составляет 61%.

Максимальный тариф для пассажиров на рейсах Курган — Сочи и Курган — Санкт-Петербург составит 10 760 рублей, и 5157 рублей на направлении Курган — Сургут, сообщает пресс-служба главы Зауралья.