Иерусалим, 11 января, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Глава МИД Израиля Яир Лапид объявил о положительном результате своего ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции. Об этом министр заявил на своей странице в Twitter.

המכללה האקדמית ספיר Яир Лапид

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В настоящее время глава израильского МИД находится дома на карантине. Сам Лапид утверждает, что чувствует себя нормально. Также он воспользовался случаем и призвал израильских жителей прививаться против COVID-19. Отмечается, что Лапид это уже второй министр из действующего правительства Израиля, который заболел коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Израиле выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом за одни сутки — 21 514 человек. При этом предыдущий рекордный показатель в 11 345 человек фиксировался в начале сентября. Отмечалось, что в Израиле из 9,3 млн жителей привиты против COVID-19 не менее 5,97 млн человек, еще 4,3 млн прошли ревакцинацию.