Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Санкции, введённые властями Китая в отношении четырёх представителей комиссии США по международной религиозной свободе, назвал посягательством на права человека госсекретарь США Энтони Блинкен. Соответствующее заявление политика распространила 10 января пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Блинкен отметил, что попытки КНР «запугать и заставить замолчать» защитников прав человека только привлекают международное внимание к геноциду в Синьцзяне. Госсекретарь США выразил солидарность с попавшими под санкции сотрудниками комиссии.

«США решительно настроены защищать права человека во всем мире и продолжат применять все дипломатические и экономические инструменты, чтобы призвать нарушителей таких прав к ответственности», — добавил Блинкен.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что Пекин обвинил США и Японию во вмешательстве во внутренние дела КНР.

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