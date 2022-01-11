Кабул, , 01:34 — REGNUM Один из главарей экстремистской группировки «Движение талибов Пакистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Халид Балти был уничтожен на востоке Афганистана. Об этом 10 января сообщила газета Dawn.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Операция по его ликвидации была проведена 9 января в провинции Нангархар. Других сведений о произошедшем не приводится. Журналисты отмечают, что Балти разыскивался за причастность к нескольким терактам на территории Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января рядом со школой в афганской провинции Нангархар прогремел взрыв, в результате которого погибли девять человек.

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