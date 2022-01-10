Минск, 11 января, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшегося 10 января телефонного разговора с Александром Лукашенко обсудил «широкий спектр вопросов международной, двусторонней и внутренней повестки дня». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Си Цзиньпин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию в Казахстане. Лукашенко проинформировал китайского лидера о деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране и об итогах внеочередного заседания СКБ ОДКБ, состоявшегося 10 января.

Они также «предметно обсудили реализуемые в настоящее время проекты и возможности для расширения взаимодействия по многим направлениям, сказано в официальном сообщении. Политики «договорились углубить взаимовыгодное сотрудничество между странами и продвигать китайско-белорусское всеобъемлющее стратегическое партнерство для постоянного достижения новых результатов».

Также были обсуждены вопросы COVID-19 и «сотрудничества в гуманитарной сфере». Подробности не уточняются.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии