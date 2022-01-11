Нью-Йорк, США, , 01:19 — REGNUM США от лица ряда стран выступили в ООН с осуждением проведённого КНДР 5 января ракетного пуска и призвали её к переговорам по полной денуклеаризации Корейского полуострова. Текст заявления от имени США, Великобритании, Японии, Франции, Ирландии и Албании 10 января зачитала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Испытание ракеты КНДР Web.de

Линда Томас-Гринфилд «Мы едины в осуждении последнего ракетного запуска КНДР. Запуск КНДР 5 января баллистической ракеты является явным нарушением резолюций СБ ООН».

В документе утверждается, что продолжающаяся северокорейской стороной разработка оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет в качестве носителя для ОМУ представляет угрозу для международного мира и безопасности. Страны-подписанты в очередной раз призвали КНДР «воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий, отказаться от своего запрещённого ОМУ и баллистической ракетной программы, начать значимый диалог в целях общей задачи полной денуклеаризации в соответствии с резолюциями СБ ООН».

Напомним, 5 января КНДР отчиталась о проведении испытаний гиперзвуковой ракеты. По данным Пхеньяна, боеприпас нового типа пролетел 700 километров и смог успешно поразить цель в акватории Японского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, с которым обсудил ракетные испытания КНДР.

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