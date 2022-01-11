Минск, , 01:19 — REGNUM «За циничные комментарии в адрес миротворцев задержаны минчане», — сообщило 10 января МВД Белоруссии.

Здание МВД Белоруссии (сс) Anna Chervonets

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«Правоохранители устанавливают лиц, размещающих в публичном доступе оскорбления, клевету и угрозы в адрес белорусских военнослужащих, направленных в Казахстан с миротворческой миссией. Сегодня оперативниками задержаны двое неработающих минчан 30 и 32 лет за размещение подобных постов в социальных сетях», — сказано в официальном сообщении.

Главное управление министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией отметило, что «большинство «диванных» комментаторов являются подписчиками экстремистских телеграм-каналов, социально неустроенные и нереализованные в жизни».

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