София, 11 января, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено у председателя Народного собрания (парламента) Болгарии Николы Минчева, 10 января сообщило агентство БГНЕС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он почувствовал симптомы инфекции стразу после заседания Консультативного совета по национальной безопасности, на котором также присутствовали болгарский президент Румен Радев, глава правительства страны Кирил Петков и ряд других официальных лиц республики. Отмечается, что Минчев продолжит работать в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в медицинских учреждениях столицы Болгарии Софии приостановили все плановые операции из-за резкого наплыва пациентов с COVID-19.