Вашингтон, 11 января 2022, 00:48 — REGNUM Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США генерал Марк Милли и главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный 10 декабря обсудили по телефону ситуацию в Восточной Европе в сфере безопасности. Это следует из заявления официального представителя КНШ ВС США полковника Дэвида Батлера.

Марк Милли
Марк Милли
The U.S. Army

Представитель американского оборонного ведомства отметил, что данный разговор продолжает «обмен взглядами и оценками ситуации» между Милли и Залужным по данной проблеме.

«Украина является ключевым партнёром НАТО и играет критически важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе».
Дэвид Батлер

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, комментируя журналистам ситуацию вокруг Украины, заявила, что Вашингтон против ограничения НАТО в вопросе приёма в альянс новых стран.

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