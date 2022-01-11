Кейптаун, , 00:29 — REGNUM По меньшей мере десять человек стали жертвами наводнений, обрушившихся на провинцию Восточный Кейп на юге ЮАР. Об этом 10 января передала радиостанция Eyewitness News.

Дождь Алексей Яковлев

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Причиной стихийного бедствия стали сильные дожди, которые начались в регионе 8 января. Из-за наводнений оказались разрушены сотни жилых домов. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 125 тысяч человек пострадали от наводнений, охвативших сразу семь штатов Малайзии: Келантан, Паханг, Теренггану, Малакка, Джохор, Сабах и Негери-Сембилан.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь штатов Малайзии пострадали в результате наводнения