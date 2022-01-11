Кейптаун, 11 января 2022, 00:29 — REGNUM По меньшей мере десять человек стали жертвами наводнений, обрушившихся на провинцию Восточный Кейп на юге ЮАР. Об этом 10 января передала радиостанция Eyewitness News.
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Причиной стихийного бедствия стали сильные дожди, которые начались в регионе 8 января. Из-за наводнений оказались разрушены сотни жилых домов. Поисково-спасательная операция продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 125 тысяч человек пострадали от наводнений, охвативших сразу семь штатов Малайзии: Келантан, Паханг, Теренггану, Малакка, Джохор, Сабах и Негери-Сембилан.
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