Кейптаун, 11 января, 2022, 00:29 — ИА Регнум. По меньшей мере десять человек стали жертвами наводнений, обрушившихся на провинцию Восточный Кейп на юге ЮАР. Об этом 10 января передала радиостанция Eyewitness News.

Алексей Яковлев Дождь

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Причиной стихийного бедствия стали сильные дожди, которые начались в регионе 8 января. Из-за наводнений оказались разрушены сотни жилых домов. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 125 тысяч человек пострадали от наводнений, охвативших сразу семь штатов Малайзии: Келантан, Паханг, Теренггану, Малакка, Джохор, Сабах и Негери-Сембилан.