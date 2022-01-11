Люксембург, , 00:56 — REGNUM Попытки Евросоюза обеспечить верховенство закона в регионе Западных Балкан провалились, вопреки значительным финансовым средствам, которые были выделены на этот проект. Об этом говорится в отчете Европейского финансового суда, опубликованного 10 января.

Флаг Евросоюза

Евросоюз с 2014 по 2020 год потратил около 700 млн евро на поддержку реформ в области правосудия в Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине и сепаратистском Косово, но «это дало незначительный эффект», говорится в отчете.

«Поддержка ЕС верховенству закона в регионе Западных Балкан очевидно провалилась и не привела к ощутимым изменениям», — цитирует портал Politiko слова составителя отчета Йухана Партса.

Напомним, что реформы в области правосудия являются одним из главных условий для приема стран Западных Балкан в ЕС.