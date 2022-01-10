Ялта, Крым, 11 января, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Пожар, охвативший 800 квадратных метров в многоквартирном жилом доме в Ялте, локализован. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Речь идет о двухэтажном здании по улице Киевская, которое признано аварийным. По информации администрации города, возгорание началось из-за взрыва газовоздушной смеси.

Как сообщало ИА REGNUM, из жилого дома в Ялте, где 10 января вспыхнул пожар, были эвакуированы 27 человек, в том числе и шестеро детей. Для тушения огня задействовали 53 человека и 16 единиц техники.