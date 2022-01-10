Белград, 11 января, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Сербии «не станет хуже» от того, что она согласует свое законодательство с Евросоюзом. Такое мнение 10 января высказал спикер парламента Сербии Ивица Дачич.

Srbija.gov.rs Ивица Дачич (в центре)

«В Евросоюзе существуют очень высокие стандарты, когда речь идет о некоторых областях», — рассказал Дачич в эфире телеканала Happy.

По словам Дачича, опасения может вызывать только политическое давление, например, по поводу статуса южного края Косово и Метохия, но «оно связано не в ЕС, а со странами — членами ЕС».

«Сербия на европейском пути, мы заинтересованы в приеме в ЕС. Конечно, мы заинтересованы и в защите наших государственных и национальных интересов, и не может быть компромиссов вокруг того, что мы признаем Косово и Метохию. Для нас это неприемлемо», — подчеркнул Дачич.

Напомним, что референдум об изменении конституции Сербии в сфере правосудия пройдет 16 января. Граждане Сербии опасаются, что внесение дополнений в конституцию станет опасным прецендентом, после которого последует требование вычеркнуть из преамбулы Основного закона положение о Косово и Метохии как неотъемлемой части Сербии.