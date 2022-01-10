Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 11 января, 2022, 00:03 — ИА Регнум. В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) 12 января 2022 года обновлённая взлётно-посадочная полоса примет первый самолёт. Это будет Airbus A320 авиакомпании «Ямал» из Москвы, сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб ЯНАО Взлётно-посадочная полоса аэропорта Нового Уренгоя

Время прилёта в Новый Уренгой — в 7:00 (5:00 мск). Аэропорт Нового Уренгоя получил сертификат соответствия аэродрома, который сейчас сможет принимать самые большие самолёты в мире.

Отмечается, что реконструированная полоса дала резерв для увеличения пассажиропотока в аэропорту Нового Уренгоя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, модернизация аэропорта Нового Уренгоя — это первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессиях.