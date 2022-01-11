Татьяна Стоянович, 11 января 2022, 10:53 — REGNUM Республика Сербская 9 января широко отметила важный юбилей — 30 лет со дня создания сербской автономии в рамках Боснии и Герцеговины. Торжественные мероприятия начались с литургии в храме Христа Спасителя в столице Республики Сербской Баня-Луке, которую отслужил патриарх Сербский Порфирий. Затем на центральной площади Баня-Луки прошел парад, в котором приняли участие 3700 человек, включая полицию, ветеранов, студентов, спасателей, пожарных, спортсменов, байкеров.

Урош Предич. Беженцы из Герцеговины. 1889
Урош Предич. Беженцы из Герцеговины. 1889

О значимости этого праздника для Республики Сербской и всего сербского народа ИА REGNUM рассказали сербские эксперты.

Храм Христа Спасителя (Баня-Лука)
Храм Христа Спасителя (Баня-Лука)
(сс) Budzak2

Сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает проведение 9 января торжественных мероприятий по случаю 30-летия создания Республики Сербской чрезвычайно важным, так как и Сараево, и политический Запад неоднократно отказывали сербской автономии в Боснии и Герцеговине в праве на этот праздник. По словам эксперта, сегодня на Западе уже нет такого монолитного фронта против Республики Сербской.

«Мы видели, что Венгрия напрямую политически и финансово поддержала Республику Сербскую. Также интересно то, что, кроме представителей Китая и России, которые открыто выступили против незаконно назначенного верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта, на мероприятиях по случаю Дня Республики Сербской присутствовали и члены французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Хотя официальный Париж дистанцировался от участия французских парламентариев в этом мероприятии, я бы рассматривал это в контексте обострения отношений между Францией и Турцией и поддержки, которую Париж оказывает Греции в Средиземном море», — рассказал сербский политолог.

Гайич напомнил, что сербов в БиГ в 1992 году фактически вынудили создать Республику Сербскую.

«Сербский народ не хотел выхода БиГ из состава Югославии. Как по этому поводу заявил лидер сербов Радован Караджич, обращаясь к лидеру бошняков Алие Изетбеговичу в парламенте БиГ, сербы всегда понимали, что это «та же дорога ада и страданий, по которой ранее уже пошли Словения и Хорватия и по которой вы теперь хотите повести Боснию и Герцеговину». Правоту слов Караджича потом подтвердил сам Изетбегович, отказавшись от Лиссабонского соглашения, которое могло бы устранить причины возникновения войны», — напомнил Гайич.

Радован Караджич
Радован Караджич
UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

По мнению эксперта, создание Республики Сербской было вынужденным шагом для сербов в БиГ. Это была своего рода гарантия, что с сербами в республике не повторится то, что произошло в 1942 году, то есть системное биологическое уничтожение.

«Вокруг событий в Сребренице создается миф для того, чтобы покрыть забвением настоящий геноцид времен Второй мировой войны, а также массовые преступления, которые боснийские мусульмане совершали в отношении сербов в ходе войны 1990-х годов. Для того чтобы подобные вещи не повторялись и чтобы сербский народ мог защищаться, была создана Республика Сербская. Право на существование отдельного сербского энтитета в БиГ потом было подтверждено в Дейтонском соглашении. Республика Сербская существует до сих пор, несмотря на попытки Сараево, Брюсселя, Вашингтона и Лондона упразднить ее».
Стеван Гайич

По мнению сербского политика, лидера движения «Освобождение» Младжана Джорджевича, создание и сохранение Республики Сербской является одним из главных достижений в современной сербской истории.

Младжан Джорджевич, лидер движения «Освобождение»
Младжан Джорджевич, лидер движения «Освобождение»
Артем Фионов ©ИА REGNUM

«Десятки тысяч человеческих жизней было отдано для создания Республики Сербской — жизни офицеров, солдат, мирных жителей. Несмотря на политические разногласия внутри самой Республики Сербской или в Сербии, сербская автономия в Боснии и Герцеговине — это то достояние, которое нужно сохранить», — рассказал Джорджевич.

По словам политика, важно понимать, что Республика Сербская на основании Дейтонского соглашения имеет право вернуть себе некоторые привилегии, которые были у нее отняты в соответствии с решениями верховных представителей мирового сообщества в БиГ, и сохранить свою самобытность в рамках государственного объединения Босния и Герцеговина.

«Республика Сербская сегодня подвергается большому внешнему и внутреннему давлению. Сараево не скрывает амбиций, связанных с созданием централизованной БиГ. Оно считает сербов главной проблемой при осуществления своих планов и говорит о Республике Сербской как о «геноцидном образовании», отрицая всеми возможными способами те права, которые РС как отдельный энтитет имеет в соответствии с Дейтонским соглашением», — отметил Джорджевич.

В этом смысле очень опасно то, что официальный Белград, в отличие от Москвы и Пекина, признает непризнанного ООН верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта, полагает политик.

Кристиан Шмидт
Кристиан Шмидт
José Cruz/Agência Brasil
«По приезде в БиГ Шмидт не аннулировал закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» авторства его предшественника Валентина Инцко, который стал причиной возникновения нового политического кризиса в этой стране. Мы знаем, что этого «геноцида» не было. И вместо того, чтобы во время переговоров со Шмидтом настаивать на отмене скандального закона, президент Сербии Александр Вучич его ни одним словом даже не упомянул».
Младжан Джорджевич

По его мнению, нехватка четкости в позиции Белграда по поводу легитимности верховного представителя в БиГ способствует тому, чтобы давление Запада на Республику Сербскую и ее лидера Милорада Додика продолжало усиливаться — на днях дополнительные санкции против Додика и других сербских политиков ввели США, о новых санкциях заговорила Германия. При этом официальной реакции Белграда на эти решения так и не последовало, добавил Джорджевич.

Милорад Додик
Милорад Додик
DEMOKRATSKA STRANKA DS

С другой стороны, политик считает важным то, что официальная Москва и президент РФ Владимир Путин с момента возникновения последнего политического кризиса в БиГ выразили четкую поддержку Республике Сербской и Милораду Додику. Об этом свидетельствует и тот факт, что Путин в декабре лично встретился в Москве с Додиком — всего лишь через неделю после официального визита президента Сербии Александра Вучича в Сочи, рассказал Джорджевич.

«Россия поддержала и сохранение Республики Сербской как отдельного энтитета в рамках БиГ, что соответствует первоначальному тексту Дейтонского соглашения. Также Москва подтвердила намерение строить газопровод через Республику Сербскую от города Сремска Рача в Сербии до Баня-Луки, что является важным экономическим проектом. Также важно то, что Россия крепко придерживается своей позиции по поводу непризнания Кристиана Шмидта верховным представителем мирового сообщества в БиГ. К сожалению, на такую поддержку Баня-Лука вряд ли может рассчитывать в Белграде», — подытожил Младжан Джорджевич.