11 января 2022 | Время чтения 5 мин

Татьяна Стоянович, , 10:53 — REGNUM Республика Сербская 9 января широко отметила важный юбилей — 30 лет со дня создания сербской автономии в рамках Боснии и Герцеговины. Торжественные мероприятия начались с литургии в храме Христа Спасителя в столице Республики Сербской Баня-Луке, которую отслужил патриарх Сербский Порфирий. Затем на центральной площади Баня-Луки прошел парад, в котором приняли участие 3700 человек, включая полицию, ветеранов, студентов, спасателей, пожарных, спортсменов, байкеров.

Урош Предич. Беженцы из Герцеговины. 1889

О значимости этого праздника для Республики Сербской и всего сербского народа ИА REGNUM рассказали сербские эксперты.

Храм Христа Спасителя (Баня-Лука) (сс) Budzak2

Сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает проведение 9 января торжественных мероприятий по случаю 30-летия создания Республики Сербской чрезвычайно важным, так как и Сараево, и политический Запад неоднократно отказывали сербской автономии в Боснии и Герцеговине в праве на этот праздник. По словам эксперта, сегодня на Западе уже нет такого монолитного фронта против Республики Сербской.

«Мы видели, что Венгрия напрямую политически и финансово поддержала Республику Сербскую. Также интересно то, что, кроме представителей Китая и России, которые открыто выступили против незаконно назначенного верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта, на мероприятиях по случаю Дня Республики Сербской присутствовали и члены французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Хотя официальный Париж дистанцировался от участия французских парламентариев в этом мероприятии, я бы рассматривал это в контексте обострения отношений между Францией и Турцией и поддержки, которую Париж оказывает Греции в Средиземном море», — рассказал сербский политолог.

Гайич напомнил, что сербов в БиГ в 1992 году фактически вынудили создать Республику Сербскую.

«Сербский народ не хотел выхода БиГ из состава Югославии. Как по этому поводу заявил лидер сербов Радован Караджич, обращаясь к лидеру бошняков Алие Изетбеговичу в парламенте БиГ, сербы всегда понимали, что это «та же дорога ада и страданий, по которой ранее уже пошли Словения и Хорватия и по которой вы теперь хотите повести Боснию и Герцеговину». Правоту слов Караджича потом подтвердил сам Изетбегович, отказавшись от Лиссабонского соглашения, которое могло бы устранить причины возникновения войны», — напомнил Гайич.

Радован Караджич UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

По мнению эксперта, создание Республики Сербской было вынужденным шагом для сербов в БиГ. Это была своего рода гарантия, что с сербами в республике не повторится то, что произошло в 1942 году, то есть системное биологическое уничтожение.

Стеван Гайич «Вокруг событий в Сребренице создается миф для того, чтобы покрыть забвением настоящий геноцид времен Второй мировой войны, а также массовые преступления, которые боснийские мусульмане совершали в отношении сербов в ходе войны 1990-х годов. Для того чтобы подобные вещи не повторялись и чтобы сербский народ мог защищаться, была создана Республика Сербская. Право на существование отдельного сербского энтитета в БиГ потом было подтверждено в Дейтонском соглашении. Республика Сербская существует до сих пор, несмотря на попытки Сараево, Брюсселя, Вашингтона и Лондона упразднить ее».

По мнению сербского политика, лидера движения «Освобождение» Младжана Джорджевича, создание и сохранение Республики Сербской является одним из главных достижений в современной сербской истории.

Младжан Джорджевич, лидер движения «Освобождение» Артем Фионов ©ИА REGNUM

«Десятки тысяч человеческих жизней было отдано для создания Республики Сербской — жизни офицеров, солдат, мирных жителей. Несмотря на политические разногласия внутри самой Республики Сербской или в Сербии, сербская автономия в Боснии и Герцеговине — это то достояние, которое нужно сохранить», — рассказал Джорджевич.

По словам политика, важно понимать, что Республика Сербская на основании Дейтонского соглашения имеет право вернуть себе некоторые привилегии, которые были у нее отняты в соответствии с решениями верховных представителей мирового сообщества в БиГ, и сохранить свою самобытность в рамках государственного объединения Босния и Герцеговина.

«Республика Сербская сегодня подвергается большому внешнему и внутреннему давлению. Сараево не скрывает амбиций, связанных с созданием централизованной БиГ. Оно считает сербов главной проблемой при осуществления своих планов и говорит о Республике Сербской как о «геноцидном образовании», отрицая всеми возможными способами те права, которые РС как отдельный энтитет имеет в соответствии с Дейтонским соглашением», — отметил Джорджевич.

В этом смысле очень опасно то, что официальный Белград, в отличие от Москвы и Пекина, признает непризнанного ООН верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта, полагает политик.

Кристиан Шмидт José Cruz/Agência Brasil

Валентина Инцко, который стал причиной возникновения нового политического кризиса в этой стране. Мы знаем, что этого «геноцида» не было. И вместо того, чтобы во время переговоров со Шмидтом настаивать на отмене скандального закона, президент Сербии Александр Вучич его ни одним словом даже не упомянул». Младжан Джорджевич «По приезде в БиГ Шмидт не аннулировал закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» авторства его предшественника, который стал причиной возникновения нового политического кризиса в этой стране. Мы знаем, что этого «геноцида» не было. И вместо того, чтобы во время переговоров со Шмидтом настаивать на отмене скандального закона, президент Сербииего ни одним словом даже не упомянул».

По его мнению, нехватка четкости в позиции Белграда по поводу легитимности верховного представителя в БиГ способствует тому, чтобы давление Запада на Республику Сербскую и ее лидера Милорада Додика продолжало усиливаться — на днях дополнительные санкции против Додика и других сербских политиков ввели США, о новых санкциях заговорила Германия. При этом официальной реакции Белграда на эти решения так и не последовало, добавил Джорджевич.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

С другой стороны, политик считает важным то, что официальная Москва и президент РФ Владимир Путин с момента возникновения последнего политического кризиса в БиГ выразили четкую поддержку Республике Сербской и Милораду Додику. Об этом свидетельствует и тот факт, что Путин в декабре лично встретился в Москве с Додиком — всего лишь через неделю после официального визита президента Сербии Александра Вучича в Сочи, рассказал Джорджевич.

«Россия поддержала и сохранение Республики Сербской как отдельного энтитета в рамках БиГ, что соответствует первоначальному тексту Дейтонского соглашения. Также Москва подтвердила намерение строить газопровод через Республику Сербскую от города Сремска Рача в Сербии до Баня-Луки, что является важным экономическим проектом. Также важно то, что Россия крепко придерживается своей позиции по поводу непризнания Кристиана Шмидта верховным представителем мирового сообщества в БиГ. К сожалению, на такую поддержку Баня-Лука вряд ли может рассчитывать в Белграде», — подытожил Младжан Джорджевич.