Тюмень, , 00:02 — REGNUM В Тюмени готовятся площадки для крещенских купаний, которые намечены на 18 и 19 января. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Крещение

Основной площадкой для купаний в 2022 году станет озеро Липовое, территория базы моржей «Озеро Чемпионов», где разместятся четыре купели. Окунуться в крещенскую воду можно будет также в двух купелях на реке Туре напротив Свято-Троицкого монастыря и в Антипино. Причём одна из них предназначена для детей.

Отмечается, что процесс спуска и выхода из купели помогут исполнить волонтёры.

На Липовом озере купания 18 января начнутся в 13:00 (11:00 мск) и продлятся до 00:00 (22:00 мск). 19 января купание здесь пройдёт с 12:00 (10:00 мск) и до полуночи.

В Антипино 19 января желающих окунуться в крещенскую купель будет ждать с 8:00 (6:00 мск) до 23:50 (21:59 мск).