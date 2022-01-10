Вашингтон, 10 января, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Пять американских выпускников колледжей подали иск против 16 крупнейших университетов США, включая Йельский и Колумбийский университеты, а также университет Чикаго. Истцы обвиняют учебные заведения в сговоре с целью ограничения финансовой помощи студентам старших курсов в нарушение антимонопольного законодательства, сообщает 10 января Reuters.

ru.wikipedia.org Йельский университет

Студенты добиваются статуса коллективного иска, утверждая, что университеты ограничили ценовую конкуренцию, в результате чего 170 тысяч получателей стипендий за два десятилетия переплатили сотни миллионов долларов.

При этом 16 университетов, о которых идет речь, являются частью 568 Presidents Grou — консорциума колледжей, которые обсуждают общую политику предоставления финансовой помощи.

«Элитные частные университеты, перечисленные в иске, — привратники американской мечты. Их неправомерные действия вопиющи, поскольку они сузили путь для студентов к возможностям», — пишут истцы.

Напомним, что рост цен на обучение в частных университетах США в последние десятилетия опережает инфляцию, согласно College Board.