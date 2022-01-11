Когалым, Югра, , 00:01 — REGNUM В Когалыме (ХМАО) полицейскими задержан иностранец, находившийся более шести лет в федеральном розыске по обвинению в квартирной краже в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Пьяный водитель

В Когалыме наряд дорожно-патрульной службы заметил автомобиль Hyundai Genesis, который двигался по ночному городу с грубыми нарушениями правил дорожного движения. Госавтоинспекторы остановили автомобиль. Нарушитель был нетрезв.

При установлении личности водителя выяснилось, что 34-летний гражданин иностранного государства не имеет прав на вождение транспортного средства. В отделении полиции было установлено, что бесправный водитель разыскивается по обвинению в краже, совершённой в 2013 году в Омской области. Мужчина задержан для передачи инициаторам розыска.