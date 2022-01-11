Приштина, , 00:48 — REGNUM Сербы, проживающие в Косово и Метохии, смогут принять участи в референдуме о внесении изменений в конституцию, намеченном на 16 января, только дистанционно или через Канцелярию по связям с Сербией. Об этом представители сепаратистского правительства в Приштине сообщили 10 января.

Референдум Lišiak

По их словам, в муниципалитетах с сербским большинством не будут открыты избирательные участки.

«Мы предложили голосовать по почте или через Канцелярию по связям с Сербией в Косово, которая работает в соответствии с соглашением, достигнутым в Брюсселе в 2012 году», — говорится в сообщении, которое правительство Косово направило «Радио Свободная Европа"(СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Напомним, что ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о том, что Сербия намерена провести референдум на территории Косово, но он не готов согласиться на это.

Косово и Метохия — автономный край в составе Сербии, который в 2008 году албанские сепаратисты в одностороннем порядке провозгласили независимым государством.