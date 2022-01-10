Самара, , 23:32 — REGNUM Комик Илья Соболев представил первый выпуск собственного тревел-шоу. Ролик доступен на его YouTube-канале с 10 января.

Илья Соболев Скриншот с YouTube

Для первого выпуска комик отправился в Самару и посетил «небанальные» достопримечательности. Там он он спускался в пещеру, катался на квадроциклах, а также общался с мужчиной, живущим в лесу и именующим себя «чёрным ангелом». Видео разделено на две части — дата выхода второго фрагмента пока неизвестна.

Ранее Илья Соболев стал гостем YouTube-шоу «Макарена». В нём о рассказал о своём конфликте с коллегой Андреем Бебуришвили, уходе из Comedy Club, а также поделился мнением относительно шоу «Игра».

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