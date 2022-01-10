Саранск, , 23:23 — REGNUM В Мордовии на 11 января объявлено оперативное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Метель Goodfon.ru

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В ночное время местами на территории республики ожидается метель с видимостью 3−5 километров, свидетельствует прогноз Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала Верхне — Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителям республики рекомендуют плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Оконные стекла можно заклеить бумажными лентами, закрыть ставнями или щитами. Нужно подготовиться к возможному отключению электроэнергии, запасти суточный запас пищи и еды, медикаментов и средств автономного освещения. С балконов и подоконников нужно убрать вещи, которые может захватить воздушный поток. Также нужно подготовить инструмент для уборки снега.

Перемещение в автомобиле в условиях метели возможно только по большим трассам и шоссе. При выходе из автомобиля необходимо оставаться в зоне видимости.

По данным Гидрометцентра России, в ночные часы температура воздуха в республике составит — 9 °C, днем температура воздуха повысится до — 5 °C.

ИА REGNUM напоминает, в большинстве северных регионов Приволжского федерального округа 10 января прошел сильный снегопад. В ряде регионов сильный снег сохранится и 11 января.