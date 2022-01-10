Турин, Италия, 10 января, 2022, 23:20 — ИА Регнум. 31-летний центральный полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Уэльса по футболу Аарон Рэмзи сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 10 января сообщила пресс-служба «старой синьоры».

(сс) Ardfern Аарон Рэмзи

Также сообщается, что футболист ближайшее время проведет на самоизоляции.

В текущем сезоне Аарон Рэмзи принял участие лишь в пяти матчах за туринский клуб во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен избавиться от Аарона Рэмзи в зимнее трансферное окно. На полузащитника претендуют два клуба Английской Премьер-лиги. Transfermarkt оценивает валлийского полузащитника в 5 миллионов евро.