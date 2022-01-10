Вашингтон, 10 января, 2022, 23:40 — ИА Регнум. В США за последние сутки были госпитализированы 132 646 пациентов с COVID-19, что стало рекордным показателем за весь период с начала пандемии. Об этом 10 января сообщает Reuters со ссылкой на собственную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что предыдущий максимум составлял 132 051 случай и был зафиксирован в январе 2021 года.

Ранее в США также было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки — 258 312.

Напомним, что порядка 58,6% новых случаев заражения коронавирусом в США за неделю пришлось на новый штамм «Омикрон». Почти все остальные случаи заболевания (41,1%) приходятся на штамм «Дельта».