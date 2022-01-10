Сыктывкар, 10 января, 2022, 23:17 — ИА Регнум. В Коми за новогодние каникулы были выявлены и отстранены от управления транспортными средствами 146 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД республики.

Пьяный водитель

В ведомстве напомнили, что вождение в пьяном виде влечет за собой административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, закон об уголовном наказании для злостных нарушителей скорости спровоцировал массовое недовольство пользователей сети.