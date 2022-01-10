Москва, 10 января, 2022, 23:10 — ИА Регнум. 24-летний бразильский центральный защитник Мурило Серкейра, выступающий за московский «Локомотив», близок к возвращению в бразильскую Серию А. На футболиста, по словам издания UOL, претендует «Палмейрас».

Алексей Колчин ИА REGNUM Андрей Панюков и Мурило Серкейра

Также сообщается, что Мурило в ближайшее время подпишет с «Палмейрасом» пятилетнее до конца 2026 года. «Железнодорожники» получат 2,5 миллиона евро за трансфер защитника.

Серкейра перешел в «Локомотив» 1 июля 2019 года из «Крузейро» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Локомотив» покинет 31-летний форвард сборной России Федор Смолов. Руководство «железнодорожников» согласилось отпустить нападающего в «Динамо» за 10 миллионов рублей.