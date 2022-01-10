Приштина, Сербия, 11 января, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти ожидает «углубления сотрудничества и партнерства» между Косово и США. Об этом Курти заявил 10 января, принимая в Приштине нового посла США в Косово Джеффри Ховениера.

Альбин Курти

«Я радуюсь тому, что мы будем близко сотрудничать ради продвижения отношений между Косово и США и расширения нашего союзничества во многих областях — начиная с правового государства, демократии, сферы управления и инвестиций, и вплоть до оборонной сферы и достижения долгосрочного мира и стабильности», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Курти.

Со своей стороны Ховениер отметил, что правительство США и он лично высоко оценивают отношения с Косово, и высказал надежду на продолжение сотрудничества с сепаратистским правительством в Приштине.

Напомним, что Джеффри Ховениер вступил в должность нового главы дипломатического представительства США в Косово. Ранее Ховениер занимал должность директора по делам Центральной и Юго-Восточной Европы в Совете национальной безопасности США.