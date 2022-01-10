Афины , 10 января 2022, 23:16 — REGNUM Правительство Греции 10 января приняло решение о выделении дополнительных 400 миллионов евро на поддержку семейных экономик и предприятий в период повышения цен на электроэнергию.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал основной задачей фонда помощь семейным экономикам и сохранение рабочих мест.
Напомним, в соседних Косово и Северной Македонии уже введено ЧП в сфере энергетики.
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