Буэнос-Айрес, 10 января, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Аргентинский регулятор электроэнергии CAMMESA импортировал 10 января 150 тысяч кубометров дизельного топлива для предотвращения возможных перебоев поставок электроэнергии из-за сильной жары, ожидаемой на этой неделе. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Pezibear Жара

Импорт направлен на восстановление уровня запасов дизельного топлива для электростанций, что позволит обеспечить поставки электроэнергии на повышенном уровне, не прибегая к сокращениям, как это происходило в период с 2013 по 2015 годы. Во многих регионах ожидается повышение температуры до 40 градусов, что приведет к повышенному спросу на электроэнергию.

Поставки природного газа в Аргентину ограничены временным отсутствием транспортных мощностей в бассейне Неукен, а также снижением добычи на северо-западе страны. Кроме того, Боливия также испытывает сложности с поставками топлива. Проведение торгов в сверхсжатые сроки приведет к закупке топлива по ценам, существенно отличающимся от рыночных, что скажется на стоимости производимой электроэнергии.