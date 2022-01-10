Ялта, Крым, 10 января, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Шестеро детей и 21 взрослый эвакуированы с места ЧП в Ялте: на улице Киевской вечером 10 января вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

82.mchs.gov.ru Пожар в жилом доме в Керчи

Известно, что к тушению пожара привлечено 53 человека и 16 единиц техники. Площадь возгорания составила 500 кв.м.

Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:46 мск. Как выяснилось на месте, загорелась кровля многоквартирного дома.