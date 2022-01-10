Барселона, Испания, , 22:57 — REGNUM 10 января «Эспаньол» в заключительном матче двадцатого тура испанской Примеры сезона 2021/22 сыграет с «Эльче». Игра пройдет в Барселоне на стадионе «RCD Эспаньол». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хесусом Гилом. Ассистенты главного судьи — Хавьер Мартинес Николас и Алехандро Эстевез.

Стартовые составы команд:

«Эспаньол»: Джоан Гарсия, Эдриа Педроса, Леандро Кабрера, Алейш Видаль, Серхи Гомес, Мануэль Морланес, Хави Пуадо, Кейди Баре, Адриан Эмбарба, Рауль Де Томас, Лорен Морон.

«Эльче»: Эдгар, Энцо Роко, Педро Бигас, Элиберльтон Паласиос, Хоан Мохика, Пере Милья, Тете Моренте, Омар Маскарель, Гвидо Каррильо, Лукас.

На данный момент «Эспаньол», набрав 26 очков после девятнадцати сыгранных матчей, занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эльче» с шестнадцатью очками располагается семью строчками ниже.