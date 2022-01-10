Нью-Йорк, США, 10 января, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Жертвами крупного пожара в жилом доме в Нью-Йорке, произошедшего 9 января, по уточнённым данным, стали 17, а не 19 человек, как сообщалось ранее. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр города Эрик Адамс, передаёт USA Today.

Dave Hogg Пожар

Напомним, что среди погибших — девять детей. Также известно о 60 пострадавших, более половины из которых серьезно ранены. Среди пострадавших — четверо пожарных, однако полученные травмы не угрожают их жизни.

В ходе пресс-конференции глава пожарного департамента Нью-Йорка Дэниел Нигро сообщил, что причиной пожара мог стать неисправный обогреватель в одной из квартир. Проживавшая в квартире семья, уходя при эвакуации из здания, не захлопнула дверь, что поспособствовало распространению пламени и дыма.

По словам Нигро, огонь охватил только два этажа, тогда как дым окутал практически всё здание. Людей, отравившихся продуктами горения, находили практически на каждом этаже, многие пострадавшие получили ожоги верхних дыхательных путей.