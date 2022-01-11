Москва, , 00:43 — REGNUM Чехия может совершить множество недружественных шагов в отношении России. Об этом 10 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«Можно ждать выхода Чехии из «Северного потока — 2», — заявил эксперт.

От Чехии можно ждать и поставок оружия на Украину и других враждебных действий по отношению к России. Наверняка дело дойдёт до и выдавливания с чешского рынка компаний, так или иначе связанных с российским государством, считает политолог.

Прага закрепит за собой статус как минимум одного из (если не вообще главного) центра российской либеральной эмиграции, полагает эксперт.

«Так что пересмотр отношений может закончиться «поджогом пепелища». Положительные изменения настанут только тогда, когда в правительстве Чехии появятся другие люди и другие партии» — заключил Трухачёв.

Напомним, что чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил о высокой дееспособности российских войск по результатам операции ОДКБ в Казахстане и о необходимости нормализовать отношения с Россией.