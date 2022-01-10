Тирана, , 22:51 — REGNUM В полиции Албании 10 января сообщили о том, что 34 участника протеста сторонников одного из соперничающих лидеров Демократической партии Албании Сали Бериши 8 января были арестованы, еще 18 находятся под наблюдением.

Сали Бериша European People's Party

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, среди тех, на кого заведено уголовное дело, есть и организаторы протеста. Возбуждены уголовные дела по статьям «организация и участие в незаконных митингах», «нарушение общественного спокойствия», «препятствие движению автомобильного транспорта», «порча имущества» и «производство, держание, закупка или незаконная продажа холодного оружия».

Целью митинга, который было бы вернее назвать уличной дракой, стал захват здания штаб-квартиры Демократической партии в Тиране. Несмотря на укрепление дверей и окон здания, сторонникам Сали Бериши удалось захватить здание.

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