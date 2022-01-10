Вашингтон, 10 января 2022, 23:16 — REGNUM США объявили 10 января о введении экономических санкций против шести должностных лиц Никарагуа. Об этом сообщает новостное агентство Emol.
Ограничения коснулись министра обороны Никарагуа Розы Бараону, против которой 10 января также ввел санкции Евросоюз, двух руководителей Института телекоммуникаций Никарагуа, двух генералов армии и директора горнодобывающей компании.
Минфина США назвал санкции против этих лиц ответом на «государственные акты насилия» во время политических демонстраций 2018 года, в результате которых погибло более 300 человек.
Одновременно с этим Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 116 лиц, «причастных к подрыву демократии». В их число входят мэры, прокуроры, директора университетов, сотрудники полиции, тюрем и министерства обороны.
«Сегодня Даниэль Ортега начинает новый президентский срок, но выборы 7 ноября не дают ему нового демократического мандата: это могут сделать только честные и свободные выборы», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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