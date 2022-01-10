Вашингтон, 10 января, 2022, 23:16 — ИА Регнум. США объявили 10 января о введении экономических санкций против шести должностных лиц Никарагуа. Об этом сообщает новостное агентство Emol.

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Ограничения коснулись министра обороны Никарагуа Розы Бараону, против которой 10 января также ввел санкции Евросоюз, двух руководителей Института телекоммуникаций Никарагуа, двух генералов армии и директора горнодобывающей компании.

Минфина США назвал санкции против этих лиц ответом на «государственные акты насилия» во время политических демонстраций 2018 года, в результате которых погибло более 300 человек.

Одновременно с этим Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 116 лиц, «причастных к подрыву демократии». В их число входят мэры, прокуроры, директора университетов, сотрудники полиции, тюрем и министерства обороны.

«Сегодня Даниэль Ортега начинает новый президентский срок, но выборы 7 ноября не дают ему нового демократического мандата: это могут сделать только честные и свободные выборы», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.