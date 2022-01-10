Вашингтон, , 22:49 — REGNUM Ситуация в Эфиопии, в частности, авиаудар по лагерю беженцев в регионе Тыграй, обсудили в ходе телефонных переговоров премьер-министр республики Абий Ахмед и американский президент Джо Байден, сообщили 10 января в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден Whitehouse.gov

Отмечается, что Байден выразил обеспокоенность продолжающимися боевыми действиями в Эфиопии. Он сказал, что обеспокоен авиаударом по лагерю беженцев и гибелью гражданских лиц. Байден заявил, что Вашингтон готов помогать Африканскому союзу вести работу по достижению мира в Эфиопии.

Напомним, федеральные власти Эфиопии пытаются усмирить сепаратистов из Народного фронта освобождения Тыграя. При этом Аддис-Абеба не стремится договариваться с тыграйскими боевиками, квалифицируя их действия как террористические.

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