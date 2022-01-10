Лондон, , 22:47 — REGNUM Джонни Марр, бывший гитарист британской инди-рок группы The Smiths, выпустил новую песню Night and Day в качестве первого сингла своего будущего мини-альбома Fever Dreams Pt 3. Клип новой песни стал доступен на официальном YouTube-канале исполнителя 10 января.

Средний танк «Т-55» Дарья Антонова © ИА REGNUM

После появления мини-альбома Fever Dreams Pt 2 в декабре 2021 года Марр выпустит третью часть серии релизов под названием Fever Dreams. В феврале 2022 года гитарист планирует выпустить двойной альбом Fever Dreams Pts 1−4.

Обсуждая новый сингл, в записи которого принимала участие Симона Мари из Primal Scream, Марр заявил: «Мне нужны новые песни после всех происходящих новостей». ИА REGNUM также отмечает, что гитарист появился в своем новом клипе на советском танке модели Т-55.

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