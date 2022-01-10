Вашингтон, 1 ноября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Необходимо вызвать в суд для дачи показаний человека, написавшего письмо о том, что президент США Донльд Трамп в телефонном разговоре якобы «давил» на своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом написал на своей странице в Twitter 31 октября сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Таким образом член Сената отреагировал на статью на портале Real Clear Politics, в которой предположили, что осведомителем, написавшим письмо с жалобой на телефонный разговор двух президентов, был аналитик ЦРУ Лэнгли Эрик Чарамелла.

«Сообщается, что осведомитель был главным человеком Джо Байдена на Украине. Необходимо, чтобы осведомителя вызвали в суд и допросили под присягой о Хантере Байдене и коррупции», — написал Пол.

Напомним, ранее Трампа обвинили в том, что он якобы «давил» в своем телефонном разговоре на Зеленского, чтобы тот инициировал возбуждение уголовного дела против сына сенатора Джо Байдена Хантера, работавшего в украинской компании Burisma Holdings. Трамп согласился на публикацию расшифровки телефонного разговора. Многие заявили, что давления не было, но члены палаты представителей Конгресса США запустили процедуру импичмента Трампа.