Лос-Анджелес, США, , 22:46 — REGNUM Американец Арнольд Бэбкок пытался пробраться в дом к модели Кендалл Дженнер. Об этом 10 января пишет TMZ.

Кендалл Дженнер Скриншот с YouTube

По данным издания, 31-летний мужчина был задержан службой безопасности Дженнер. Как признался сам преследователь, он на протяжении нескольких дней находился в окрестности дома модели и жаждал встречи с ней.

Добавим, что Бэбкока арестовала полиция, однако спустя несколько часов отпустила. Для предъявления обвинений в отношении сталкера необходимы более веские правонарушения.

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