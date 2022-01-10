Лос-Анджелес, США, 10 января, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Американец Арнольд Бэбкок пытался пробраться в дом к модели Кендалл Дженнер. Об этом 10 января пишет TMZ.

Скриншот с YouTube Кендалл Дженнер

По данным издания, 31-летний мужчина был задержан службой безопасности Дженнер. Как признался сам преследователь, он на протяжении нескольких дней находился в окрестности дома модели и жаждал встречи с ней.

Добавим, что Бэбкока арестовала полиция, однако спустя несколько часов отпустила. Для предъявления обвинений в отношении сталкера необходимы более веские правонарушения.