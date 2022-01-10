Манчестер, Великобритания, , 22:43 — REGNUM Сегодня 10 января в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии 2021/22 сыграет с «Астон Виллой». Игра начнется в 22:55 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Диогу Далот, Фред, Скотт Мактоминай, Бруну Фернандеш, Мейсон Гринвуд, Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани.

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтт Таргетт, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Эмилиано Буэндиа, Джейкоб Рэмзи, Олли Уоткинс, Дэнни Ингз.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.