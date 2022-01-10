Белград, 10 января, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Глава Народной скупщины Сербии Ивица Дачич 10 января заявил, что политическое давление на Сербию по косовскому вопросу не связано со странами-членами ЕС и вступлением Сербии в Евросоюз.

(сс) U.S. Department of State Бывший премьер-министр Сербии Ивица Дачич с Хиллари Клтинтон

В эфире телеканала Happy политик заявил:

Ивица Дачич «Сербия идет в ЕС, в наших интересах стать страной-членом ЕС, но также в наших интересах защищать наши государственные и национальные интересы и тут не может быть никакого компромисса в том понимании, что мы должны признать Косово или что-то такое. Это неприемлемо для нас».

Политик также заявил, что внесение изменений в Конституцию Сербии производится по рекомендации Евросоюза.