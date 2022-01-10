Ижевск, 10 января, 2022, 22:40 — ИА Регнум. На территории курорта «Нечкино» планируется построить термальный комплекс и гостиницу. Удмуртия планирует реализацию проекта совместно с корпорацией Туризм.рф., сообщает пресс-служба правительства республики.

Vk.com/nechkino Нечкино

Инвестором проекта намерен выступить комплекс «Нечкино». Ожидается, что гостиница будет включать 120 номеров, термальный комплекс будет рассчитан на 400 человек.

Стоимость проектов оценивается в 700 млн рублей. Реализация позволит создать 130 новых рабочих мест.

Открытие нового туристического объекта запланировано на 2025 год.

По словам первого зампреда правительства региона Константина Сунцова, турпоток в «Нечкино» в течение последних пяти лет остается стабильным. В 2020 году комплекс посетили 177 тыс. туристов, в 2021 — около 200 тыс. гостей. Термальный комплекс и гостиница позволят увеличить турпоток до 270 тыс. человек ежегодно к 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Удмуртии планируют в 2022 году увеличить поток туристов в республику до 700 тыс. человек. По итогам 2021 года турпоток ожидался на уровне 560 тыс. человек.

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