11 января 2022 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 16:58 — REGNUM Государственный секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер призвал провести федеральные избирательные реформы. Среди прочего политик считает необходимым требовать от избирателей удостоверение личности с фотографией, запретить сбор бюллетеней сторонними лицами, а также придерживаться поправки к Конституции, которая позволяет голосовать только гражданам США.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Раффенспергер, который избирается на второй срок, отметил, что «города пытаются продвигать не гражданское голосование».

«Я верю, что только американские граждане должны участвовать в выборах и это мнение поддерживает большинство американцев», — указал секретарь.

Брэд Раффенспергер Sos.ga.gov

Напомним, что в декабре в Нью-Йорке был принят закон, допускающий к голосованию на местных выборах жителей города без гражданства США.

Этот закон наделил правом голоса почти 800 тыс. жителей Нью-Йорка, население которого превышает 8 млн человек. Это люди, имеющие грин-карту или разрешение на работу, голосовать они смогут с 2023 года. Нелегальные мигранты, находящиеся в стране незаконно, права голоса не получат.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Демократы хотят, чтобы коронавирус продержался до 2024 года, чтобы они могли объявить чрезвычайные полномочия и под этим предлогом собрать бюллетени», — пишет espressomyself.

«Простой вопрос, чтобы представить это в перспективе… Может ли не член профсоюза прийти на собрание профсоюза и голосовать по вопросам коллективного договора? Защищен ли человек, не являющийся членом профсоюза, договором профсоюза?» — задает риторический вопрос welcometo2021.

«Голосование на выборах в органы власти — это право, защищенное Конституцией. Оно не имеет ничего общего с правилами профсоюза. Стыдно, что многие взрослые американцы этого не знают», — отвечает podesta.

«Можем ли мы наконец сказать это: «Многие голубые штаты вышли из-под контроля». Мысль о том, что неграждане могут голосовать на местном уровне, — это только начало. Сколько времени пройдет, прежде чем эти голубые штаты придумают обоснование для того, чтобы разрешить негражданам голосовать на выборах в штате и, возможно, не только? Этот менталитет, направленный на расширение базы избирателей, должен быть остановлен, и, возможно, для этого необходимо принять конституционную поправку», — считает BobM267.

«Поскольку это местное дело в Нью-Йорке, это не влияет ни на кого из вас. Сосредоточьтесь на своих собственных идиотах — местных чиновниках. Они там точно есть. Пытаются узурпировать ваши права как граждан», — отвечает Econbanc.

«Когда республиканцы вернут себе палату представителей и Сенат, первое, что они должны сделать, это убедиться, что все лазейки для фальсификации выборов закрыты. Сделать незаконным разрешение голосовать негражданам, а удостоверение личности должно стать федеральным требованием», — комментирует 🇺🇸USVoter🇺🇸.

Голосование в США (сс) Phil Roeder

«Я должен предъявлять удостоверение личности с фотографией, чтобы проголосовать в Луизиане, и мне приходилось делать это на протяжении десятилетий. Каждый штат должен требовать этого. Несправедливо, когда одни голосуют по закону, а другие нет», — указывает annieannieannie201.

«Я нахожусь в Техасе, и они всегда спрашивали мои водительские права и регистрацию избирателя. Они сверяют их со списком, который у них есть на моем избирательном участке. Это безопасно. И нет причин ставить под сомнение результаты выборов здесь», — отмечает doublebogeyman.

«На прошлой неделе я пошла на почту в FedEx, чтобы отправить посылку, и мне пришлось предъявить удостоверение личности. Можно подумать, что демократы считают голосование за лидеров нашей страны более важным, чем отправка подарка моей внучке», — шутит fcpatriot843.

«Когда я смогу проголосовать в Мексике? Или в Канаде? Или во Франции? Или Великобритании? Логично, что на выборах голосуют только граждане, если только вы не хотите просто сфальсифицировать выборы. Нет никакой другой причины, по которой демократы настаивают на том, чтобы голосовали неграждане. Если бы это было выгодно республиканцам, думаете, демократы стали бы добиваться этого?» — спрашивает Dr.AneasTaint.

Напомним, что прежде в ряде городов в штатах Мэн, Иллинойс и Массачусетс также разрешили голосовать людям без гражданства, но пример Нью-Йорка — самый масштабный.

Местные СМИ предупреждают, что вокруг такого шага нью-йоркских властей, вероятно, развернётся политическая борьба. Действующий мэр города Билл де Блазио покинул свой пост 31 декабря, с наступлением нового года мэром стал Эрик Адамс. Он выразил сомнение в том, что городской совет вправе уравнять обладателей грин-карт с американскими гражданами.

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