Москва, 10 января, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заступилась за героиню своего последнего интервью, предпринимательницу Елену Блиновскую. Собчак опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 10 января.

Скриншот с YouTube Ксения Собчак

https://www.instagram.com/p/CYi3EQyMs0j/

В своём обращении к подписчикам Собчак упрекнула их в том, что они сами покупают курсы Блиновской, смотрят с ней интервью, после чего критикуют её. «Главный вопрос этого интервью не «кто такая Елена Блиновская», а «почему подобная философия стала так популярна», — пишет журналистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из своих роликов Собчак назвала Елену Блиновскую «инфоцыганкой». После этого она взяла у неё интервью, которое за неделю посмотрели более 9 млн человек.