Лондон, 10 января, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Британский поп-исполнитель Эд Ширан утверждает, что ему не нужна победа в премии Brit Awards, чтобы доказать, что он хороший автор песен. Об этом 10 января рассказал портал Music News.

Эд Ширан

30-летний исполнитель за минувшие годы покорил множество британцев и будет соревноваться с такими музыкантами, как Адель, за победу в премии Brit Awards на лондонской церемонии награждения 8 февраля.

Хитмейкер, чье имя вошло в номинации «Альбом года» за пластинку «=», «Артист года», «Песню года» за Bad Habits и приз за «Лучшего поп-музыканта», настаивал на том, что для него не имеет значения, проиграл ли он, потому что это не значит, что он «сделал мусорную песню». Эд сказал: «Раньше награды BRIT Awards были всем, к чему готовился мой год: выпустить альбом, выпустить сингл, а затем отправиться на BRIT Awards, и узнать, смогу ли я победить. Shape of You была самой продаваемой песней в Англии в том году, и она не получила награды».«Я в значительной степени придерживаюсь мнения, что просто буду продолжать создавать музыку, которая мне нравится», — утверждает музыкант. «Если я выиграю, тогда это замечательно, но я хочу сказать, что если я проиграю, я бы не подумал, что написал дрянную песню».