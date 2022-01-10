Москва, 10 января, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Алиса Теплякова, 9-летняя студентка МГУ, не пришла сдавать зимнюю сессию, передаёт 10 января РЕН-ТВ.

Lg.strichka.com Студенты на лекции

В пресс-службе факультета психологии, на котором девочка отучилась один семестр, сказали, что руководство выясняет причины отсутствия студентки на экзаменах и зачётах.

«О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам неизвестно, — говорится в сообщении. — К сожалению, наши попытки связаться с Алисой или её законными представителями не увенчались успехом».

Отмечается также, что студентке предложат индивидуальный план обучения, если она намерена учиться дальше и если сдаст сессию.