Красногорск, 10 января, 2022, 22:30 — ИА Регнум. 24-летний хорватский центральный полузащитника «Славена Белупо» Неманья Главчич продолжит карьеру в России. «Химки» договорились с клубом из Хорватии о трансфере игрока. Об этом сообщило издание Podravski.hr.

ФК «Химки»

В текущем сезоне Неманья Главчич принял участие в двадцати матчах за «Славен Белупо» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне футболист набрал 7 (5+2) очков по системе гол+пас в 35-ти турах ХФЛ.

Воспитанник сербского «Партизана» Главчич перешел в «Славен Белупо» 12 июля 2019 года из «Спартака» из Суботицы. Текущее соглашение футболиста с сербским клубом рассчитано до 15 июня 2022 года.